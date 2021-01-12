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Ticarette yeni evre: e-ticaret

12.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Ticarette yeni evre: e-ticaret

Dünya yoğun bir değişim ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken, işletmeler de yeni pazarlama satış trendlerine uyum sağlama, talebi öngörme ve gitgide daha fazla değişen hedef kitlelerine nasıl ulaşacaklarını anlama konusunda zorluk yaşıyor.

Dünya yoğun bir değişim ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken, işletmeler de yeni pazarlama satış trendlerine uyum sağlama, talebi öngörme ve gitgide daha fazla değişen hedef kitlelerine nasıl ulaşacaklarını anlama konusunda zorluk yaşıyor. Bu zorlu süreci atlatmada üyeleriyle iş birliği içinde olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yeni yılın ilk toplantısını e-ticarete ayırdı.
Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanmasıyla, şirketlerin ürettikleri ürünleri dijital ortama taşıyarak oluşturduğu satış ve pazarlama kanalları oldukça önemli hale geldi. Konuya ilişkin olarak EGİAD öncülüğünde e-ticaretin sunduğu fırsatlara yönelik birçok eğitim programı uygulanarak ilk defa e-ticaret yapacak işletmelerin bu süreçten en az hasarla geçiş yapabilmeleri sağlanıyor. Konuyu masaya yatıran ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret siteleriyle üyelerini buluşturan Ege Genç İş İnsanları Derneğinin son konuğu, E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap oldu.

Türkiye’de oran yüzde 25
Moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın yaptığı toplantının açılış konuşmasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 2020 yılında Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapanların oranının yüzde 13 iken Türkiye’de ise oranın yüzde 25 olduğunu belirtti. E-ticaret sistemlerinin, KOBİ’lerin ve kadınların önündeki bariyerleri kaldırdığını, bölgesel bazlı girişimlerin ise ulusal bazda yer bulmasını sağladığını vurgulayarak, “Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor. İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, Covid-19 nedeniyle 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içinde yaşadı. Türkiye’de e-ticareti olumlu etkileyen faktörler nüfusun kalabalık olması, internet kullanım oranındaki yükseklik, her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri olarak sayılabilir. Ayrıca Türkiye’de genç nüfus oranının yüksek olması ve bu genç nüfusun yeni teknolojilere kolay ve hızla adapte olabilmesi de e-ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor” dedi.

"E-ticaret 18-70 yaş aralığına da yayıldı"
E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap ise e-ticaretin son süreçte hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, “2019’da 136 milyar hacimde olan e ticaret 2020’de 250 milyar hacme ulaşmış bulunmakta. Öyle bir büyüme ki önceleri senede bir kez bakılan analiz raporlarına artık 6 ayda bir ulaşabiliyoruz. E-ticaret 18-70 yaş aralığına da yayılmış durumda. Eskiden internetten alışveriş yapmayan 8 milyon tüketici kredi kartı alarak bu sektöre girmiş bulundu. Lojistik ve ödeme sistemleri sektörü besleyen partnerler olarak yanımızda olduklarından sektörün hızla büyüyeceğini öngörmek kaçınılmaz. E-ticaret siteleri sayesinde ihracat sayılarının da hızla arttığını görüyoruz. 2019’da internet üzerinden ihracat yapılan ülke sayısı 3’ken, 2020’de bu rakam 20’ye çıkmıştır. Bu artış e-ticaret sitelerinin sağladığı katkılardandır. Bu rakam 2021’de daha da büyüyecektir. Öyle bir yeni evredeyiz ki üretim yapan herkesin dijital yatırıma bir nefes de olsa eğilim göstereceğini yatırım yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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