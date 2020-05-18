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Ticari araç ve durakları tek tek dezenfekte edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçende faaliyet gösteren tüm ticari araçlar tek tek dezenfekte edilirken, yazıhaneler ve taksi durakları da unutulmadı.Dünyayı tehdit eden Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında Osmaneli Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları ve ticari taksiler dezenfekte edilirken, Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odasından Osmaneli Belediyesine teşekkür geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçende faaliyet gösteren tüm ticari araçlar tek tek dezenfekte edilirken, yazıhaneler ve taksi durakları da unutulmadı.
Dünyayı tehdit eden Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında Osmaneli Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları ve ticari taksiler dezenfekte edilirken, Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odasından Osmaneli Belediyesine teşekkür geldi. İsteklerinin ivedilikle yerine getirilmesinden dolayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve dezenfekte ekibe tüm şoförler adına teşekkür eden Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, "Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Korona virüsün salgınından tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve toplumun geleceği atacağımız ve yapacağımız adımlarla ölçülecektir. Osmaneli Belediyesi tarafından bugün bir kez daha yazıhanelerimizi, toplu taşıma araçlarımız ve ticari taksilerimiz tek tek Osmaneli Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi" dedi.

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