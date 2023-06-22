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Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı

22.06.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde yolcu olarak otomobilde bulunan yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı

Kaza, Körfez Mahallesi Yosun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre farklı istikametlerden gelen, A.M.Ö idaresindeki 41 AAG 505 plakalı otomobil ile Y.G. idaresindeki 41 T 0358 plakalı Peugeot marka ticari taksi, Salim Dervişoğlu Caddesi’nden Yosun Sokak’a girdikleri esnada çarpıştı. Kaza neticesinde otomobilde yolcu koltuğunda oturan A.M.Ö.’nün babası İ.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasarlar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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