Ticari takside çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Olay, Kötekli Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 T 9949 plakalı ticari taksinin motor kısmında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın önünden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden taksi sürücüsü otomobili durdurarak araçtan indi. Kendi imkanları ile alevleri söndüremeyen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, olaydan taksi sürücüsünün yara almadan kurtulması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



