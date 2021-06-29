Ticket Restaurant yemek kartı ile online alışveriş kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye, hayata geçirdiği online alışveriş hizmetiyle Ticket Restaurant yemek kartlarının internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Edenred Türkiye açıklamasına göre, Ticket Restaurant yemek kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran Edenred Türkiye, dijital ürün ve çözümlerine bir yenisini ekliyor.

Hayata geçirdiği online alışveriş hizmetiyle Ticket Restaurant yemek kartlarının internet üzerinden yapılacak alışverişlerde de kullanılabilmesine imkan tanıyan şirket, ilk olarak Mopaş süpermarket zincirinde başlayan bu uygulamayla özellikle salgın döneminde dijital çözümleri tercih eden kullanıcılarına kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Yapacakları online alışverişlerde ödemelerini Ticket Restaurant yemek kartları ile yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle MyEdenred mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmeleri ve kartlarını tanımlamaları gerekiyor. Online market üzerinden sepetlerini oluşturan kullanıcılar, ödeme aşamasında sistem üzerinden "Ticket Restaurant Kart" seçeneğini seçip ve kart numaralarını ilgili alana girerek alışverişlerini kolayca tamamlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üye İlişkileri ve Ödeme Sistemleri Direktörü Mehmet Özbay, "Değişen yaşam koşulları, pandemi ve hijyen kaygısıyla birleşince kullanıcılarımızın bizden beklentisi de ağırlıklı olarak dijitalleşme yönünde oluyor. Edenred Türkiye olarak kullanıcılarımızın beklentilerine her zaman değer veriyor, dijital alandaki yetkinliğimiz ve çalışmalarımızla öne çıkıyoruz. Var olan dijital çözümlerimize ek olarak şimdi de hayata geçirdiğimiz hizmetimizle Ticket Restaurant yemek kartımızın online alışverişlerde de kullanılabilmesini sağlıyoruz. Uygulamamız sayesinde kullanıcılarımızın alışverişlerini online olarak çok daha hijyenik ve pratik bir şekilde tamamlayabilmelerine imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Üye restoran, kafe ve market sayısını hızla artırmayı planlıyoruz"

Özbay, uygulamanın geçerli olduğu üye restoran, kafe ve market sayısını hızla artırmayı planladıklarını bildirdi.

Kullanıcıların alışkanlık ve beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla belirli aralıklarla anket çalışmaları yaptıklarını aktaran Özbay, şunları kaydetti:

"Gerek kart işlemlerini incelediğimizde gerekse güncel anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde dijital ödeme sistemlerine yönelimin bir hayli arttığını görüyoruz. Ticket Restaurant Edenred olarak önümüzdeki dönemde de yeni teknolojilere olan talebin daha da artacağını ve dijitalleşmenin hızla devam edeceğini biliyoruz. Bu kapsamda sürekli kendimizi yeniliyoruz ve dijital teknolojinin dönüştüğü bir dünyada değişen iş uygulamalarına yenilikçi ve pratik çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini artırıp kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Online alışveriş uygulamamızı devreye aldığımız daha ilk gün henüz yoğun tanıtımını yapmadığımız halde, toplam hacmin yüzde 10'unun online işlemlere kaydığını gözlemledik. Bu durum bize Ticket Restaurant yemek kartı kullanıcılarının tercihinin online işlemler olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gerçekten hareketle dijital çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

