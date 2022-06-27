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TİESF Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı

27.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİESF Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Yönetim Kurulu toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, TİESF Başkanı Kerim Vural'ın da hazır bulunduğu toplantıda 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları değerlendirilirken, düzenlenecek ulusal ve uluslararası faaliyetler ile ev sahipliği yapılması planlanan organizasyonlar görüşüldü.

Gün boyu süren toplantı sonrasında açıklamada bulunan Kerim Vural, şu ifadeleri kullandı:

"İşitme engelliler sporuna sunacağımız katkılar adına mümkün olduğunca sık bir araya gelerek toplantılarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de toplantımızda önümüzdeki dönemlerde katılabileceğimiz uluslararası müsabakaları görüşerek, bu organizasyonlardan birkaçı için ev sahipliği yapma konusunu değerlendirdik ve hazırlık çalışmaları için ilk adımları attık. Aynı zamanda 44 madalya ile ülkemize döndüğümüz 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nın da detaylı bir değerlendirmesini yaptık."

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