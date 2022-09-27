YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TİGEM 33 koşu tayı satacak

TİGEM 33 koşu tayı satacak

27.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİGEM 33 koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 33 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale düzenleyecek.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 15 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak. Geçici teminatın tay başına 20 bin lira olduğu ihale, 11 Ekim Salı saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 18 baş safkan elit Arap koşu tayının satışı da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, 25 Ekim Salı saat 12.00'de yapılacak ihale için geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyorTSK Güçlendirme Vakfı 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildiManisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulunduAdana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete tarım işletmeleri genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.