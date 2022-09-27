TİGEM 33 koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 33 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale düzenleyecek.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 15 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak. Geçici teminatın tay başına 20 bin lira olduğu ihale, 11 Ekim Salı saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 18 baş safkan elit Arap koşu tayının satışı da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, 25 Ekim Salı saat 12.00'de yapılacak ihale için geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olarak belirlendi.

