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Tiger Woods'un sağlık durumu iyi

24.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Tiger Woods'un sağlık durumu iyi

California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, tedavisine yanıt verdiği ve uyanık olduğu bildirildi.

Trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumu iyi... Tiger Woods'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ünlü golf sporcusunun durumunun iyi olduğu ve hastane odasında iyileşme sürecinin başladığı ifade edildi.

ABD'li sporcuya kaza sonrasında sağ ayak ve bileğinden cerrahi ameliyat yapıldığı açıklandı. Ayrıca açıklamada, kaza sonrasında sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi ve geçmiş olsun mesajları için de teşekkür edildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. 45 yaşındaki ünlü sporcu, Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde takla atan aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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