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TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı

26.08.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHEK heyeti Çanakkale'deki geri gönderme merkezi ve cezaevinde inceleme yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Çanakkale'de Geri Gönderme Merkezi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

TİHEK Kurul Üyesi ve Çanakkale İnceleme Heyeti Başkanı Dilek Ertürk, incelemelerinin ardından Polis Denizevi'nde düzenlenen toplantıda, kentteki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ertürk, 2016 yılında faaliyete başlayan kurumun, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele, ulusal önleme mekanizması olmak üzere 3 temel görevinin bulunduğunu bildirdi.

Çeşitli panel ve sempozyumlar düzenlediklerini belirten Ertürk, "Ayrıca, jandarma, polis teşkilatlarında, hakim, savcılarımızla ilgili olarak göç uzmanlarımızla insan hakları farkındalığı oluşturulması adına eğitimler vermekteyiz. Ayrımcılıkla mücadele konusunda ise hem başvuruları almaktayız hem incelemelerde bulunmaktayız." dedi.

Ertürk, Türkiye'nin düzensiz göç konusunda azami gayret gösterdiğini ve tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.

Çanakkale'deki Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde yabancı uyruklularla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Ertürk, "Son derece temiz, insan odaklı bir yaklaşım söz konusu. Barınma, sosyal etkinlik, yemek gibi pek çok ihtiyaçları ülkemiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor." diye konuştu.

Ertürk, ulusal önleme mekanizması görevleri kapsamında son 15 günde 10'uncu ziyareti Çanakkale'ye gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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cezaevi Çanakkale

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