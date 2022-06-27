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TİKA yurt dışındaki yardımlarda Türk markalarını kullanıyor

27.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİKA yurt dışındaki yardımlarda Türk markalarını kullanıyor

TİKA yurt dışındaki yardımlarda Türk markalarını kullanıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, 5 kıta 60 ülkede, 62 Program Koordinasyon Ofisi'yle hizmet verdiklerini, yardım faaliyetlerinde Türk ürünlerinin ihracatını artırmak için Türk markaları kullandıklarını bildirdi.

Kayalar, MÜSİAD Konya Şubesi'ne ziyaretinde, Türkiye'nin kalkınmasına ilişkin iş birlikçi projeler üreten bir kurum olduklarını ifade etti.

Yardımlaşmanın, Türk milletinin kültür ve maneviyatında bulunan bir değer olduğunu belirten Kayalar, "1992-2002 arasında 10 yılda 2 bin proje gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bugün 30 bin projeye ulaşmış, senede 2 bin proje yapan bir kuruluş haline geldik. Türkiye ile TİKA'nın öyküsü birbiriyle iç içe. Türkiye 2000'li yıllardan sonra güçlü atılımlar yapan, güçlü siyasi iradenin olduğu, artık dış politikada girişimci ve insani diplomasi dediğimiz diplomatik yönünü vurguladığımız bir döneme girdi." diye konuştu.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kayalar, "TİKA, bugün dünyanın 5 kıtasında, 60 ülkede 62 Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla hizmet veriyor. Kuruluş döneminde, Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, teknik altyapısını üretmesi gibi alanlara yoğunlaşan TİKA, bu ülkelerin yardıma muhtaç konumdan, yardım eder seviyeye gelmesiyle birlikte de onlarla ortak projeler üretmeye başladı." ifadelerini kullandı.

- "Yardım faaliyetlerimizde Türk markalarımızı seçiyoruz"

Kayalar, Afrika'daki ilk ofisi 2005 yılında Etiyopya'da açtıklarını, etkin bir dış politikayla kıtadaki ofis sayısını 22'ye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Afrika kıtasının tamamında sağlıktan eğitime, kurumsal altyapıların geliştirilmesinden kapasite gelişim programlarına kadar birçok alanda projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kayalar, şöyle konuştu:

"Sudan, Kırgızistan, Nijer, Somali ve Gazze'de hastane kurduk. Bu hastanelerimizi sadece kurup öylece bırakmadık. Yönetim ve işletilmesini Sağlık Bakanlığı'mızın uhdesine bıraktık. Ülke olarak bizler artık sahada çok etkiniz. Bizler bunları yakinen daha çok hissediyoruz. Türk ürünlerinin ihracatını yükseltmek ve yaygınlığını artırtmak için, yardım faaliyetlerimizde Türk markalarımızı ve ürünleri seçiyoruz."

TİKA yurt dışındaki yardımlarda Türk markalarını kullanıyor

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