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TİKA’dan Güney Sudan’da marangozluk atölyesine destek

ANKARA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan’da Juba Meslek Lisesi marangozluk atölyesine ekipman desteğinde bulundu.TİKA, geçtiğimiz sene Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan’ın başkenti Juba’da bulunan Juba Technical Secondary School’a istihdamın desteklenmesi ve eğitim gören öğrencilerin mesleklerinde gelişmesi amacıyla çeşitli meslek alanlarında yardım yapmıştı.

TİKA’dan Güney Sudan’da marangozluk atölyesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan’da Juba Meslek Lisesi marangozluk atölyesine ekipman desteğinde bulundu.
TİKA, geçtiğimiz sene Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan’ın başkenti Juba’da bulunan Juba Technical Secondary School’a istihdamın desteklenmesi ve eğitim gören öğrencilerin mesleklerinde gelişmesi amacıyla çeşitli meslek alanlarında yardım yapmıştı. TİKA, söz konusu okulda üretimin devamlılığı için marangozluk atölyesine malzeme desteği sağladı. Marangozluk atölyesi Türkiye Cumhuriyeti Juba Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Recep Öztop, Güney Sudan Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürü Emmanuel Lado, TİKA Juba Program Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı.
Törende konuşan Öztop, TİKA’nın malzeme desteği sağladığı marangozluk atölyesinin, Güney Sudan hükümeti tarafından kendilerine verilen ihtiyaç listesinde yer aldığını belirterek, Başkanlığın, üretime yönelik projelere katkı sağladığını söyledi.
Güney Sudan Eğitim Bakanı Bölge Müdürü Emmanuel Lado ise TİKA tarafından kurulan marangozluk atölyesinin meslek lisesi için çok önemli olduğunu ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Lado, TİKA’nın verdiği desteklerden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TİKA’dan Güney Sudan’da marangozluk atölyesine destek

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