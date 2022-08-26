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TikTok'a katılan Victoria Beckham eski utanç fotoğraflarını paylaştı!

26.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve modacı Victoria Beckham, 90'larda çekilen bir dizi nostaljik fotoğrafını TikTok hesabından paylaştı. Şimdilerde moda ikonu olan eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, hızla trendlerdeki yerini aldı.

TikTok'a katılan Victoria Beckham eski utanç fotoğraflarını paylaştı!

48 yaşındaki Spice Girls'ün Posh Spice, olarak tanınan Victoria Beckham, TikTok'a hızlı bir giriş yaptı.

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TikTok'u çok seven Victoria Beckham, daha önce yayınlamadığı fotoğraflarını paylaştı. 90'lı yıllardan günümüzze kadar olan bir dizi fotoğrafını paylaşan ünlü isim, kısa sürede trendlerdeki yerini aldı.

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'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham, 1999 yılında eski futbolcu David Beckham ile nikah masasına oturmuştu.

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"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 23. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

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Victoria Becham, gönderisinde, "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin... Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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"23 YIL, 4 ÇOCUK!"

David Beckham da eşine, "23 sene önce 'Posh', ('Spice Girl' grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz." sözleriyle karşılık vermişti.

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