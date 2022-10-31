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TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna dünyanın her yerinden yorum yağdı! "Şifa deposu maşallah"

31.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 18 milyondan fazla takipçisi olan Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni 'Çılgın Dondurmacı'nın son olarak esmer bir kadınla dans ettiği video gündem oldu. YouTube'da saatler içinde izlenme rekoru kıran videoya, dünyanın her yerinden yorum geldi.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna dünyanın her yerinden yorum yağdı! "Şifa deposu maşallah"

Antalya'da dondurma dükkanı işleten ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mehmet Dinç, çıkardığı Kalbimsin şarkısıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.

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Daha sonra Bulamam Senden Başka adlı şarkı çıkaran Çılgın Dondurmacı, şarkılarında dans eden kadınlarla çektiği videolarla sosyal medyada gündem oldu.

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DÜNYANIN HER YERİNDEN İZLENİYOR

Çektiği videolarda YouTube ve TikTok'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, videolarında kadın müşterileriyle dondurma standının önünde dans ediyor.

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Çılgın Dondurmacı, 3 milyondan fazla aboneye sahip olan YouTube kanalında yeni bir dans videosu yayınladı.

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Bu defa esmer bir güzelle kendi şarkısının remiks versiyonunda dans etti. Videoya, Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Pakistan ve İspanya gibi dünyanın pek çok farklı noktasından yorum geldi.
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"VİDEOLARI ŞİFA DEPOSU"

Pek çok olumlu yorum alan videoya, tepkiler de gelmiyor değil. 'Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna gelen, "Videolar resmen şifa deposu, helal olsun dondurmacıya." yorumu dikkat çekti.

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