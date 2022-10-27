MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çılgın Dondurmacı yine yaptı yapacağını! İki genç turistle erotik dansı olay oldu; Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağdı

Çılgın Dondurmacı yine yaptı yapacağını! İki genç turistle erotik dansı olay oldu; Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağdı

27.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağıyor! Alanya'da yaşayan ve 'Bulamam Senden Başka' şarkısıyla izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı'nın son videosundaki erotik dans dikkat çekti. İki genç turistin dans ettiği o anlara dünyanın farklı ülkelerinden yorumlar geldi.

Çılgın Dondurmacı yine yaptı yapacağını! İki genç turistle erotik dansı olay oldu; Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağdı

Çılgın Dondurmacı tarafından paylaşılan videolar sosyal medyada etki uyandırmaya devam ediyor. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Çılgın Dondurmacının geçen hafta paylaştığı video 2 milyondan fazla izlenmişti. Bir Rus turistle birlikte oynadığı anları paylaşan Çılgın Dondurmacı, yeniden gündem oldu.

ÇILGIN DONDURMACININ SON VİDEOSUNA YORUM YAĞDI! 'VERY NİCE..'

Youtube üzerinden video paylaşan Çılgın Dondurmacının iki genç turistle bir günde 166 bin kişi tarafından izlendi. 60. şovunu paylaşan Çılgın Dondurmacının Youtube'da 3 milyondan fazla abonesi var. Videonun altına yorum yapanlar arasında farklı ülkelerde yaşayanlar da var.

1

DANS EDEN TURİST KIZLARA ÖVGÜ

Dans eden kızlara yorum yapanlar arasında Hindistanlı, Pakistanlı, İspanyol, Rus kişiler de vardı.

2

Kullanıcıların birçoğu YouTube üzerinden 'Nice video, very nice' yorumlarını yaptı.

3

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla... Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin Rus yıldızı güzelliğiyle Instagram'ı salladı!Fenerbahçe'nin Rus yıldızı güzelliğiyle Instagram'ı salladı!
Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...
Dünyaca ünlü şarkıcının korkutan anları! Sahnede 'gözü' düştü!Dünyaca ünlü şarkıcının korkutan anları! Sahnede 'gözü' düştü!
Anahtar Kelimeler:
Dans turist çılgın dondurma sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."

Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazdı, dehşeti yaşadı

Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazdı, dehşeti yaşadı

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Sağlıklı ve canlı bir cildin formülü basit

Sağlıklı ve canlı bir cildin formülü basit

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.