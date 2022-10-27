Çılgın Dondurmacı yine yaptı yapacağını! İki genç turistle erotik dansı olay oldu; Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağdı

Çılgın Dondurmacı tarafından paylaşılan videolar sosyal medyada etki uyandırmaya devam ediyor. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Çılgın Dondurmacının geçen hafta paylaştığı video 2 milyondan fazla izlenmişti. Bir Rus turistle birlikte oynadığı anları paylaşan Çılgın Dondurmacı, yeniden gündem oldu.

ÇILGIN DONDURMACININ SON VİDEOSUNA YORUM YAĞDI! 'VERY NİCE..'

Youtube üzerinden video paylaşan Çılgın Dondurmacının iki genç turistle bir günde 166 bin kişi tarafından izlendi. 60. şovunu paylaşan Çılgın Dondurmacının Youtube'da 3 milyondan fazla abonesi var. Videonun altına yorum yapanlar arasında farklı ülkelerde yaşayanlar da var.

DANS EDEN TURİST KIZLARA ÖVGÜ

Dans eden kızlara yorum yapanlar arasında Hindistanlı, Pakistanlı, İspanyol, Rus kişiler de vardı.

Kullanıcıların birçoğu YouTube üzerinden 'Nice video, very nice' yorumlarını yaptı.