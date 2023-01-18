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TikTok fenomeni CZN Burak'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Takipçilerinden yorum yağdı

18.01.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni CZN Burak gerçek adıyla Burak Özdemir, sosyal medyada milyonlara ulaşan bir kitleye sahip. Şef CZN Burak'ın kendine ait restoran zinciri bulunuyor. Burada yaptığı devasa büyüklükteki yemekleri yaparken çektiği videolarla fenomen haline gelen Burak Özdemir, yaptığı yardımlarla da biliniyor. Burak Özdemir TikTok hesabında gençliğine dair görseller paylaştı. Fenomenin takipçileri kayıtsız kalamadı.

TikTok fenomeni CZN Burak'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Takipçilerinden yorum yağdı

CZN Burak isimli fenomen Burak Özdemir, gülümseyerek yemek yaptığı videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak fenomen haline geldi. Videolarını milyonların izlediği CZN Burak aynı zamanda birçok şubesi olan bir restorana sahip. Ünlü camiasının da sık gittiği CZN Burak'ın restoranına geçtiğimiz günlerde imparator Fatih Terim gitmişti.

burak özdemir czn

YILLAR ÖNCEKİ HALİNE YORUM YAĞDI

Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınan Fenomen CZN Burak TikTok hesabında "Sizce değişmiş miyim?" notuyla yıllar önceki pozlarını art arda paylaştı.

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Burak Özdemir'in takipçileri eski halinden oluşan paylaşımına yorum yağdırdı. Bir takipçisi fenomene "Bu sen misin?" şeklinde yorum yaptı.

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Birçok takipçisi fenomenin eski halini Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Polat Alemdar' karakterine benzetti.

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Özdemir, Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da olmak üzere beş şubesi bulunan bir restorana sahip.

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Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

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CZN Burak ismiyle sosyal medya hesapları bulunan Burak Özdemir'in TikTok'ta 68 milyon, Instagram'da 42,8 milyon takipçisi ve YouTube'da 8,2 milyon abonesi bulunuyor.

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TİKTOK TÜRKİYE'DE BİR NUMARA

Paylaşımlarıyla viral olan fenomen CZN Burak TikTok uygulamasının Türkiye kullanıcılarına göre en çok takipçisi olan Türk fenomen olarak yerini zirvede koruyor.

czn burak özdemir


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