TİM Başkanı İsmail Gülle, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep programı kapsamında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret edip, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, Konukoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ihracatın milli görev kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "İhracatımızı artırmak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz, şansını sürekli yeniler." ifadelerini kullandı.

SANKO olarak 14 bin dolayındaki çalışanla ihracata katkı sağladıklarını kaydeden Konukoğlu, firmalar için olduğu kadar ülkeler açısından da ihracatın öneminin özellikle salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da mal satmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Bir şeyi satmak zor ancak zorluklar karşısında yılmamak lazım. Kapıdan kovsalar pencereden girilmeli. Firmalarla bin sefer konuşursun, bir kere mal satarsın. 'Üç kere konuştum ama olmadı' diyerek vazgeçerseniz sadece o ürünü satamamakla kalmaz belki de uzun yıllar çalışabileceğiniz pazarı kaybedersiniz." değerlendirmesinde bulundu.