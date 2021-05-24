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TİM Başkanı İsmail Gülle, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu

24.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİM Başkanı İsmail Gülle, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep programı kapsamında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret edip, SANKO Tekstil tesislerinde incelemelerde bulundu.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, Konukoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ihracatın milli görev kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "İhracatımızı artırmak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz, şansını sürekli yeniler." ifadelerini kullandı.

SANKO olarak 14 bin dolayındaki çalışanla ihracata katkı sağladıklarını kaydeden Konukoğlu, firmalar için olduğu kadar ülkeler açısından da ihracatın öneminin özellikle salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da mal satmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Bir şeyi satmak zor ancak zorluklar karşısında yılmamak lazım. Kapıdan kovsalar pencereden girilmeli. Firmalarla bin sefer konuşursun, bir kere mal satarsın. 'Üç kere konuştum ama olmadı' diyerek vazgeçerseniz sadece o ürünü satamamakla kalmaz belki de uzun yıllar çalışabileceğiniz pazarı kaybedersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İyi satıcının hiçbir zaman reddedilmekten çekinmeyeceğini ve reddedilmeyi işinin doğal süreci olarak göreceğini vurgulayan Konukoğlu, Türkiye'nin ihracatının çok iyi durumda olduğunu, savunma sanayinde de iyi ivme yakaladığını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci kenti olan Gaziantep'in 4,5 aydaki ihracatının, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 36,3 artışla 3,5 milyar doları geçerek önemli başarıya imza attığını ifade etti.

Gaziantep'in, ihracatta bu yıl 9 milyar doları da geçerek tüm zamanların rekorunu kırmasının beklendiğini ve ihracatının her ay artarak ülke dış satımına önemli katkılar sağladığını anlatan Gülle, ihracatın artmasında ve Türkiye'nin geleceğe taşınmasına Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep'in önemli katkıda bulunduğuna işaret etti.

Gülle, ziyaretinde kendisine eşlik eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile SANKO Tekstil tesislerini inceledi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu'ndan tesislere ilişkin bilgi alan Gülle, OSB'de çeşitli firmaları da ziyaret etti, başarılarından dolayı bölge ihracatçılarını kutladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Başkanı Gülle'ye, bölge ihracatı, birlik faaliyetleri, Doku Kumaş Tasarım Yarışması ve tekstil sektörüne ilişkin bilgi verdi.

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