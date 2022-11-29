MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tim Burton'ın eski eşi Helena Bonham Carter'dan 21 yaş küçük erkek arkadaşına: Geceleri onun gençliğini emiyorum

Tim Burton'ın eski eşi Helena Bonham Carter'dan 21 yaş küçük erkek arkadaşına: Geceleri onun gençliğini emiyorum

29.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helena Bonham Carter, erkek arkadaşı Rye Dag Holmboe'yla aralarındaki 21 yıllık yaş farkıyla ilgili şakalaştıklarını söyledi.

Tim Burton'ın eski eşi Helena Bonham Carter'dan 21 yaş küçük erkek arkadaşına: Geceleri onun gençliğini emiyorum

56 yaşındaki Enola Holmes yıldızı, Holmboe'yla 2018'deki bir düğünde tanışmıştı. Ünlü oyuncu, 26 Kasım Cumartesi The Times'da yayımlanan portresinde, 35 yaşındaki sanat tarihçisi Holmboe'yla ilişkisi üzerine konuştu.

Medyada haklarında çıkan haberlere değinen Bonham Carter şöyle dedi:

Benden genç olmasının sürekli haber olması hoşuma gidiyor.

Ve komik olan şu ki ben yaşlanmaya devam ediyorum ama magazinciler için o 33 yaşında kalıyor. Neredeyse Benjamin Button gibi.

SPL5003493_003

Başka bir yerde Holmboe'yu "yaşlanmayan" ve "genç bir bedendeki yaşlı bir ruh" diye tanımlayan oyuncu, "insanların kronolojik yaşlarında olması gerekmediğini" de ekledi.

Kısa süre önce Londra Kütüphanesi'nin ilk kadın başkanı olarak atanan Oscar ödüllü oyuncu gazeteye, "[Rye] yaşlanmayan biriyken, olgunluk açısından kendi yaşında davranmayan kişilerle de birlikte oldum" dedi.

SPL5093671_001

Bonham Carter ayrıca ikilinin aralarındaki yaş farkıyla dalga geçtiklerini de söyleyerek "Görme yetisi azalıyor, bu yüzden geceleri onun gençliğini emdiğimi söylüyoruz" dedi.

Yakın zamanda 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini doğrulayan Cher hakkında sorulan soruya Bonham Carter, "Farklı güzellik türlerini beğenen ve başka şeyleri seksi bulan erkeklere aferin" yanıtını verdi.

"Seksiliğin tek biçimi kolajen değil; karakter, eğlence, yaramazlık ve mizah da var" diye devam eden oyuncu şöyle ekledi:
SPL5129073_001

Kahkahalarınız olduğu sürece yakınlık da orada olacaktır.

Röportajın başka bir bölümünde Bonham Carter, Harry Potter yazarının trans haklarıyla ilgili görüşleri nedeniyle "sürekli rahatsız edildiğini" söyleyerek J.K. Rowling'i savundu.

Ayrıca çocuklarının vaftiz babası Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı, kamuoyunda ses getiren karalama davasında jürinin verdiği kararla "aklandığını" söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Connor Gallagher'ın sevgilisinden yürek hoplatan pozlar! Frikik verdiği fotoğrafı kendi elleriyle paylaştıDünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Connor Gallagher'ın sevgilisinden yürek hoplatan pozlar! Frikik verdiği fotoğrafı kendi elleriyle paylaştı
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"
Sanat dünyasının acı kaybı! 'Nayn Davut' sözüyle unutulmaz olmuştuSanat dünyasının acı kaybı! 'Nayn Davut' sözüyle unutulmaz olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Helena Bonham Carter Tim Burton Oyuncu yaşında ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.