Tim Burton'ın eski eşi Helena Bonham Carter'dan 21 yaş küçük erkek arkadaşına: Geceleri onun gençliğini emiyorum

56 yaşındaki Enola Holmes yıldızı, Holmboe'yla 2018'deki bir düğünde tanışmıştı. Ünlü oyuncu, 26 Kasım Cumartesi The Times'da yayımlanan portresinde, 35 yaşındaki sanat tarihçisi Holmboe'yla ilişkisi üzerine konuştu.

Medyada haklarında çıkan haberlere değinen Bonham Carter şöyle dedi:

Benden genç olmasının sürekli haber olması hoşuma gidiyor.

Ve komik olan şu ki ben yaşlanmaya devam ediyorum ama magazinciler için o 33 yaşında kalıyor. Neredeyse Benjamin Button gibi.

Başka bir yerde Holmboe'yu "yaşlanmayan" ve "genç bir bedendeki yaşlı bir ruh" diye tanımlayan oyuncu, "insanların kronolojik yaşlarında olması gerekmediğini" de ekledi.

Kısa süre önce Londra Kütüphanesi'nin ilk kadın başkanı olarak atanan Oscar ödüllü oyuncu gazeteye, "[Rye] yaşlanmayan biriyken, olgunluk açısından kendi yaşında davranmayan kişilerle de birlikte oldum" dedi.

Bonham Carter ayrıca ikilinin aralarındaki yaş farkıyla dalga geçtiklerini de söyleyerek "Görme yetisi azalıyor, bu yüzden geceleri onun gençliğini emdiğimi söylüyoruz" dedi.

Yakın zamanda 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini doğrulayan Cher hakkında sorulan soruya Bonham Carter, "Farklı güzellik türlerini beğenen ve başka şeyleri seksi bulan erkeklere aferin" yanıtını verdi.

"Seksiliğin tek biçimi kolajen değil; karakter, eğlence, yaramazlık ve mizah da var" diye devam eden oyuncu şöyle ekledi:



Kahkahalarınız olduğu sürece yakınlık da orada olacaktır.

Röportajın başka bir bölümünde Bonham Carter, Harry Potter yazarının trans haklarıyla ilgili görüşleri nedeniyle "sürekli rahatsız edildiğini" söyleyerek J.K. Rowling'i savundu.

Ayrıca çocuklarının vaftiz babası Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı, kamuoyunda ses getiren karalama davasında jürinin verdiği kararla "aklandığını" söyledi.



