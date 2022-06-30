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TİM-TEB Girişim Evi’nin kadın girişimcileri startup ve teknoloji fuarı Viva Technology’ye katıldı

30.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimciler, fuarda birçok yatırımcı, iş insanı ve diğer girişimciler ile tanışma fırsatı elde ederken, dünyanın en büyük startup kampüsü Statiton F ziyaretiyle de potansiyel iş birlikleri ve çalışma modelleri hakkında görüş alışverişinde bulundu

İSTANBUL (AA) - TİM–TEB Girişim Evleri bünyesindeki beş girişimci, Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı Viva Technology’e katıldı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği ile Anadolu’nun farklı illerinde yaygınlaştırılan TİM–TEB Girişim Evleri bünyesinde girişimcilere çeşitli destekler sunuluyor. Teknoloji girişimcilerinin sayısını artırmayı, ortalama işletme ömrünü uzatmayı, teknoloji şirketlerini ihracata yönlendirmeyi ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payını yükseltmeyi hedeflenen TİM–TEB Girişim Evi, ABD Büyükelçiliği iş birliği ile de Academy for Women (AWE) programını düzenliyor.

Program ile farklı aşamalardan girişimcilere çeşitli destekler sunulurken beş girişimci de geçtiğimiz günlerde Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı Viva Technology’e katıldı. TİM ve TEB proje ekibinin yanı sıra girişimcilik ekosisteminden temsilcilerini buluşturan Pitching Day’de mücadele eden girişimciler arasında fuara katılan firmalar; Vahaa, Vivoo, Connecthub, Myth.Ai, Advoard Robotics oldu.

Girişimciler, Viva Tech sırasında birçok yatırımcı, iş insanı ve diğer girişimciler ile tanışma fırsatı elde etti. Dünyanın en büyük startup kampüsü Statiton F ziyareti kapsamında ise potansiyel iş birlikleri ve çalışma modelleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

- AWE programından 38 girişimci mezun oldu

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeye uygun olarak tasarlanan AWE Tekno Kadın Girişimcilik Akademisi hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış kadın liderliğindeki girişimleri hedefleyen iki ayrı programdan oluşuyor. Akademide erken evrede yer alan girişimler Start Up programına dahil edilirken küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimlere de Scale Up programı uygulanıyor.

TİM-TEB Girişim Evi ve ABD Büyükelçiliği iş birliği ile gerçekleştirilen AWE kapsamında Start Up ve Scale Up programlarından bugüne kadar 38 girişim mezun oldu.​​​​​​​

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