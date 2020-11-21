YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. TIMES 2020 Asya Ödülleri’ne Aday Gösterilen Tek Türk Üniversitesi Olan AGÜ Finalist Oldu

TIMES 2020 Asya Ödülleri’ne Aday Gösterilen Tek Türk Üniversitesi Olan AGÜ Finalist Oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından verilen Times 2020 Asya Ödülleri’ne aday gösterilen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde finalist oldu.2020 Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında verilen Asya Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olan AGÜ, ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde aday gösterilen 8 üniversite arasında yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı daha elde etti.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından verilen Times 2020 Asya Ödülleri’ne aday gösterilen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde finalist oldu.
2020 Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında verilen Asya Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olan AGÜ, ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde aday gösterilen 8 üniversite arasında yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı daha elde etti. AGÜ bu başarısıyla yükseköğretim alanında Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağladı. AGÜ, kuruluşundan beri imzaladığı 150’den fazla uluslararası ortaklığı, yüzde 100 İngilizce eğitimi, yüzde 25’i uluslararası akademisyen ve yüzde 10’u uluslararası öğrenci oranı, kültürlerarası etkinlikleri ve uluslararasılaştırılmış müfredatını kapsayan stratejisi sayesinde finalist oldu. Ayrıca Times Higher Education tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle online düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Uluslararası Ofis Koordinatörü Emeric Abrignani de katıldı. Törende “Covid sonrası dünyada yeni uluslararası stratejiler gerekli mi?” konulu bir panel düzenlendi. Panele, AGÜ Uluslararası Ofis Koordinatörü Emeric Abrignani de konuşmacı olarak katıldı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Times 2020 Asya Ödülleri’nde AGÜ’nün önce aday gösterilip, sonrada finalistler arasında yer alma başarısını değerlendirdi. Finalistler arasında tek Türk üniversitesi olma başarısını da gösterdiklerini belirten Rektör Sabuncuoğlu, burada Türkiye’yi temsil ettiklerini ve ülkemizin yükseköğretim alanında tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’nün, Times Higher Education (THE) Quacquarelli Symonds (QS) ve Multirank gibi dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında önemli derecelerinin olduğunu anımsattı.
Sabuncuoğlu, AGÜ olarak Global Solutions Initiative (GSI), Magna Charta, SDSN Youth ve SDG Akademi gibi dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşları ile ortaklıklar kurup, onlara üyelik olduklarını da sözlerine ekledi.
Törende AGÜ’nün finalist olduğu kategoride, “Yılın Uluslararası Stratejisi” ödülünü Çin’den Southern University of Science and Technology (SUSTech) üniversitesi ödül aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:29
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.