TIMES 2020 Asya Ödülleri’ne Aday Gösterilen Tek Türk Üniversitesi Olan AGÜ Finalist Oldu

Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından verilen Times 2020 Asya Ödülleri’ne aday gösterilen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde finalist oldu.

2020 Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında verilen Asya Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olan AGÜ, ’Yılın Uluslararası Stratejisi’ kategorisinde aday gösterilen 8 üniversite arasında yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı daha elde etti. AGÜ bu başarısıyla yükseköğretim alanında Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağladı. AGÜ, kuruluşundan beri imzaladığı 150’den fazla uluslararası ortaklığı, yüzde 100 İngilizce eğitimi, yüzde 25’i uluslararası akademisyen ve yüzde 10’u uluslararası öğrenci oranı, kültürlerarası etkinlikleri ve uluslararasılaştırılmış müfredatını kapsayan stratejisi sayesinde finalist oldu. Ayrıca Times Higher Education tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle online düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Uluslararası Ofis Koordinatörü Emeric Abrignani de katıldı. Törende “Covid sonrası dünyada yeni uluslararası stratejiler gerekli mi?” konulu bir panel düzenlendi. Panele, AGÜ Uluslararası Ofis Koordinatörü Emeric Abrignani de konuşmacı olarak katıldı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Times 2020 Asya Ödülleri’nde AGÜ’nün önce aday gösterilip, sonrada finalistler arasında yer alma başarısını değerlendirdi. Finalistler arasında tek Türk üniversitesi olma başarısını da gösterdiklerini belirten Rektör Sabuncuoğlu, burada Türkiye’yi temsil ettiklerini ve ülkemizin yükseköğretim alanında tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’nün, Times Higher Education (THE) Quacquarelli Symonds (QS) ve Multirank gibi dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında önemli derecelerinin olduğunu anımsattı.

Sabuncuoğlu, AGÜ olarak Global Solutions Initiative (GSI), Magna Charta, SDSN Youth ve SDG Akademi gibi dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşları ile ortaklıklar kurup, onlara üyelik olduklarını da sözlerine ekledi.

Törende AGÜ’nün finalist olduğu kategoride, “Yılın Uluslararası Stratejisi” ödülünü Çin’den Southern University of Science and Technology (SUSTech) üniversitesi ödül aldı.