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Timuçin Esen’in hayranlarını çok üzen ayrılık kararı!

21.08.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’nin dijital kanalı için hazırlanan Mevlana isimli dizi için büyük bir prodüksiyon gerçekleştirildi. Timuçin Esen’in de dizinin başrolünde yer alacağı biliniyordu.

Timuçin Esen’in hayranlarını çok üzen ayrılık kararı!

Hekimoğlu isimli dizide çok başarılı bir performans sergileyen Timuçin Esen ile Mevlana dizisi için anlaşıldığı biliniyordu. Ancak oyuncunun ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

TRT’nin yeni dijital kanalı için büyük titizlikle hazırlanan Mevlana dizisinin çekimlerinin ise yakın bir zaman içinde başlaması bekleniyor.

MEVLANA DİZİSİNE ERKEK BAŞROL ARANIYOR

Konya’da oluşturulan platoyu daha önce ziyaret ettiği belirtilen Timuçin Esen’in, pozitif düşüncelerle ayrıldığına yönelik bilgiler paylaşılmıştı. Anlaşılan ünlü oyuncu bir anlaşmazlık yaşamış olmalı ki, diziden ayrılma kararı aldı. Şimdi Mevlana dizisi için yeni bir başrol erkek oyuncusunun bulunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Timuçin Esen
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