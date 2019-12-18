Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Dünyaca ünlü House M.D. dizinin yerli uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinde rol alan Timuçin Esen oyunculuğuyla göz doldurdu. Hekimoğlu dizisinde, Dr. House karakterini Ateş Hekimoğlu olarak canlandıran Timuçin Esen, bugüne kadar pek çok başarılı yapımda da rol aldı.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

14 Ağustos 1973 tarihinde Adana’da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniverstesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

İtalya ve ABD’de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'daki Calfornia Instute of the Arts Ünversitesi'nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yaptı. Öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında, orta metrajlı bir film çekti. Timuçin Esen, eğitimini tamamladıktan sonra yurda döndü.

Kamera karşısına ilk kez Deliyle Geçen Gece isimli dizi ile geçti. 2003 yılında yayınlanan Gurbet Kadını adlı dizide canlandırdığı Hakkı Ağa rolüyle televizyon seyircisiyle buluştu. Dizinin ardından Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde oynadı. 2005'de ise Hırsız Polis isimli dizide Çınar karakterini canlandırdı. Bu dizi ile 33. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.