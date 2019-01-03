Love Island (Aşk Adası) programıyla adını duyuran İngiliz güzel Tina Stinnes, politikacı Patricia Scotland’ın oğlu Matthew Mawhinney ile birlikte Antigua’da tatilin tadını çıkarıyor.

Tina Stinnes güneşin tadını çıkarıyor

2016 yılında katıldığı İngiltere’nin en çok izlenen reality şovu Love Island ile adını duyuran Tina Stinnes, şu sıralar sevgilisiyle birlikte sakin bir tatilin tadını çıkarıyor.

Politikacı Patricia Scotland’ın oğlu Matthew Mawhinney ile birlikte olan güzel isim, Karayip Denizi’nin doğusundaki egzotik ada Antigua’da aşk tazeliyor. Geçtiğimiz Haziran ayından beri birlikte olan çift etrafa mutluluk pozları veriyor.

Tina Stinnes, paylaştığı iddialı fotoğraflardan birinin altına: “2018 yılını büyük bir gülümsemeyle sonlandırmama ve bu güzel yılın benimle birlikte bir parçası olan, özel kılan herkese çok teşekkür ederim. Umarım herkes harika bir yıl geçirir. 2019 herkese hak ettiği mutluluğu getirir.” notunu yazdı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialara göre; Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini, reality şov yıldızı Tina Stinnes'e DM'den defalarca mesaj atarak güzel yıldıza ulaşmaya çalışmış.