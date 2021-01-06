Tıp Fakültesi Dekanlığı, Edirne fotoğraflarıyla renkleniyor

Trakya Üniversitesinin en köklü fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesinin idari ve akademik işlerinin yürütüldüğü dekanlık binasında güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Onarım ve tadilat çalışmalarının ardından yenilenen yüzü ile hizmete açılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının duvarları, çeşitli tablolar ile süsleniyor.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler tarafından özenle seçilen tablolardan oluşan onlarca eser, fakülte dekanlığında sergilenmek üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’e takdim edildi.

Dekanlığa hediye edildiler

Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve fotoğraf sanatçısı Murat Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’i makamında ziyaret ederek, Edirne’nin çeşitli manzara ve görünümlerinin yer aldığı birbirinden değerli eserleri Tıp Fakültesi Dekanlığına hediye etti. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Bilgi İşlem personeli olan Murat Öztürk’ün imzasını taşıyan tablolar, Edirne’nin tarihi ve kültürel mekânlarının farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor.