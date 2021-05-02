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  4. Tıp fakültesini kazanan Feyenoord'lu Mooij, futbolu bıraktı

Tıp fakültesini kazanan Feyenoord'lu Mooij, futbolu bıraktı

02.05.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı futbolcu Splinter de Mooij, tıp fakültesinde okumak için henüz 19 yaşındayken futbola veda etti. 2018 yılında Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzalayan Mooij, Feyenoord U21 takımında 2 maça çıktı.

Tıp fakültesini kazanan Feyenoord'lu Mooij, futbolu bıraktı

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Splinter de Mooij, doktor olmak için profesyol futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "2013 yılında Feyenoord tarafından izlendiğimde ve daha sonra ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda profesyonel futbolcu olma hayalim gerçek oldu. Feyenoord'da geçen 7 harika yılın ardından, bugün Feyenoord'a ikinci hayalim olan doktor olmak için kulüpten ayrılacağımı bildirdim. Tıbbi çalışmalarıma bu yılın Eylül ayında başlayacağım. Sizden aldığım harika eğitim ve rehberlik için Feyenoord Akademisi ve Key Sports personeli Feyenoord'a teşekkür ederim. Ve takım arkadaşlarıma da birlikte yaşadığımız her şey için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

2018'DE PROFESYONEL OLDU

2013 yılında Feyenoord Akademisi'ne katılan de Mooij, 2018 yılında Hollanda ekibiyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Feyenoord U21 takımında 2 maça çıkan genç futbolcu, A Takım'da forma şansı bulamamıştı.

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