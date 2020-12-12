Tıp tarihine geçen Aydınlı çiftçi, nakil kolları ile hayata tutundu

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde yaşayan ve 10 yıl önce geçirdiği başarılı çift kol nakli ile yeni kollarına kavuşan çiftçi Cihan Topal (38) hayata yeniden tutundu.

Bundan 12 yıl önce hayvanları için silaj yaparken kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden Aydınlı çiftçi Cihan Topal, çift kol nakli ile adeta yeniden hayata tutundu. 2010 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel’in ailesi tarafından bağışlanan kollar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla Cihan Topal’a nakledildi. Çift kol nakli yapılan ilk hasta olarak tıp tarihine geçen Topal, bugün 6 yaşında olan oğluna ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Ömer Özkan’ın adını ve soyadını verdi. Nakil yapıldıktan sonra hayata yeniden tutunan Topal, artık çocuklarının elinden tutup gezdirebiliyor, kendine ait motosikletini kimsenin yardımı olmadan kullanabiliyor.

Kişisel tüm ihtiyaçlarını başkasına ihtiyaç duymadan tek başına karşılayabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Cihan Topal, “10 yıldır nakil edilen iki kol ile hayatımı sorunsuz bir şekilde sürdürüyorum. Hayvanlarımın bakımlarını yapıyorum, odun toplayıp baltayla onları kırıyorum, otomobil, motosiklet ve traktör kullanabiliyorum. Yeni kollarıma alıştım. Bunları yaparken herhangi bir sorun yaşamıyorum” dedi.