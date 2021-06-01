Tiquinho Olympiakos'a imza attı

Porto'da yıldızı parlayan ve sözleşmesi Çin ekibi Tianjin Tigers'ta sona eren Brezilyalı oyuncu Tiquinho Yunanistan ekibi Olympiakos'a imza attı.

Yapılan resmi açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı santraforun adı Türk kulüpleri ile birlikte de anılıyordu. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'un bonservisi elinde olan golcü ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu sık sık manşetlere çıkıyordu ancak Olympiakos bu transfrerde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Olympiakos'un Tiquinho'ya 1,5 milyon euro maaştan 2+1 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro imza parası vereceği tahmin ediliyor.

