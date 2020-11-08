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Tır devrildi yol ulaşıma kapandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Erzincan’da plastik ham maddesi yüklü tır devrildi.

Erzincan’da plastik ham maddesi yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı trafik kazasında Erzurum-Erzincan kara yolu bir süre tek şeritten ulaşıma kapandı.
Kaza, bugün saat 11. 30 sıralarından Erzurum - Erzincan kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dorsesinde plastik ham maddesi yüklü yabancı plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Devrilen tırın yolu ulaşıma kapatması üzerine Erzurum istikametinden gelen onlarca araç ilerleyemedi. Erzurum - Erzincan karo yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Jandarma ve trafik ekiplerinin nezaretinde tırın yükü boşaltılarak araç çekiciyle kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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