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Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

28.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Gebeceler Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G., kontrolündeki 42 ART 205 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen G.E., yönetimindeki 07 ADD 544 plakalı otomobile çarptı. Kazada 7 yaşındaki M.Ö., N.E., ve D.Ö. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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