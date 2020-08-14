Tır şoförleri "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasından memnun

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılan sistem, Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de de uygulanmaya başlanacak.

Sistemle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, toplantılar yapıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Tarafları dinleyerek bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Duyurusu yapıldı, isteyen firmalar pilot uygulamaya dahil olur. Ne kadar çok firma dahil olursa o kadar çok geri besleme alırız. UND bu konuyu bütün paydaşlarıyla istişare ediyor. SWOT analizi mantığı içinde getirisi ve güçlü yönü nedir bu sistemin, eksikleri var mıdır, bize herhangi bir fırsat getiriyor mu, oluşabilecek tehdit var mıdır? şu an UND sektörle birlikte değerlendiriyor."

- "Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz"

Tır şoförü Erdal Kalkan da randevulu sistemin tırların bekleme süresini azalttığını dile getirdi.

Kalkan, "Gaziantep'ten çıkıp buraya gelmeden önce işlemlerim yapılmış oluyor. Gümrük kapısına geldiğimde sıram alınmış oluyor. Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz. Aynı sistem Avrupa'da da var. Bu uygulamaları getiren devletimize teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Daha önceleri sırada bekliyorduk, birçok problem çekiyorduk şu anda o problemler yok, sıkıntımız yok. Banyomuz, restoranımız... devletimiz ücretsiz internet kullanımı sağlıyor." diye konuştu.

Mustafa Bozkurt da Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek, "1990'lı yıllardan bu yana tır şoförüyüm. Şu anki sistem süper. Randevulu sistem daha da kolaylık sağlıyor. Geçişler daha hızlı oluyor." dedi.

