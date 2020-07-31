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Tır sürücüleri bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 31.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Tır sürücüleri bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen tır sürücüleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Antalya'dan Romanya'ya züccaciye ürünleri taşıyan Mehmet Çiçek, AA muhabirine, bayramı ailesinden kilometrelerce uzakta hüzünlü geçirdiğini anlatarak, "Herkes gibi ben de bayramı ailemle geçirmek isterdim. Bazı bayramlarda evimizde oluyoruz ama şoförlerin kaderi, genelde bayramlar yollarda geçiyor." dedi.

Antalya'dan Almanya'ya sebze ve meyve nakliyatı yapan Hasan Hüseyin Güven de bayrama Kapıkule'de ailesinden uzakta girdiğini söyledi.

Sabah aile büyükleri ve çocuklarıyla görüşerek bayramlarını kutladığını ifade eden Güven, "Yapacak bir şey yok. Bayramda evden ayrıyız. İş gereği böyle oldu." diye konuştu.

İstanbul'dan Slovenya'ya ilaç götüren Mehmet Karlı ise yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla birçok firmanın şoförlerinin vize sorunu yaşadığını, Türkiye'ye dün giriş yapmasına rağmen bugün tekrar yola çıktığını kaydetti.

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