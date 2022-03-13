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Tır ve kamyonların Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerine izin veriliyor

13.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır ve kamyonların Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerine izin veriliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli'den tır ve kamyonların İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerinde kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli, İstanbul ve Anadolu'ya gidecek tır ve kamyonlara yönelik kısıtlama 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır." paylaşımı yaptı.

Tır ve kamyon şoförlerine anlayışları için teşekkür eden Yavuz, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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