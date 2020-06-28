Tire ve Bayındır’da 30 milyonluk içme suyu yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ve Bayındır ilçelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 35 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. Ekonomik ömrünü yitirmiş 100 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenileme çalışmaları için 30 milyon liralık yatırım planlandı.

İzmir’in tüm ilçelerinde su ve kanal altyapı çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Tire’nin 1985 yılından kalma ve özellikle yaz aylarında sık sık arızalandığı için su sıkıntısı yaşanmasına neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. 1’inci etabı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde 2’inci etabına başlanacak çalışmalar kapsamında, kaçaklara neden olan 100 kilometrelik şebeke hattı, yüklere ve basınca dayanıklı yeni borularla değiştirilecek.

Kaçak oranı azalacak

İletim hatlarının son teknoloji borularla yenileneceğini belirten İZSU yetkilileri, Tire ilçe merkezindeki çalışmaların 2 yıl içerisinde tümüyle tamamlanacağını, yenileme işlemlerinin ardından kaçak oranının ciddi şekilde azalacağını dile getirdi.

Tire ve Bayındır kesintisiz suya kavuşacak

Tire ve Bayındır ilçelerine bağlı kırsal yerleşim yerlerindeki sondaj kuyularının iletim hatlarında da kısmi yenileme çalışmaları başlatılacak. Bayındır’ın Yakacık, Pınarlı ve Buruncuk mahallelerinin de içme suyu şebekeleri tamamen yenilenecek. Toplam 30 milyon liraya mal olacak yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Tire ve Bayındır ilçelerinin su altyapısıyla ilgili sorunları önemli ölçüde giderilmiş olacak.

