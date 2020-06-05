YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tire'de eski eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Tire'de eski eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

İZMİR HABERLERİ  | 05.06.2020 21:38 | Son Güncelleme

Müşteki Fatma Tüfenkçi: - "Bıçaklarken ona yaşamak istediğimi söyledim"

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tüfenkçi, eski eşinden geçmişte zaman zaman tehdit mesajları aldığını belirtti.

Bu süreçte koruma kararı da alındığını anlatan Tüfenkçi, şunları kaydetti:

"Olay günü hastanedeki görevimi tamamladıktan sonra evime dönmek istediğim sırada yolda karşıma çıkan eski eşim, 'Telefonumu neden engelledin?' diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Kendimi korumaya çalışırken yere düştüm. Bıçakla saldırmaya devam etti. Boynumdan bıçaklamaya çalışıyordu. Bıçaklarken ona ölmek istemediğimi, yaşamak istediğimi söyledim."

Sanık Alkan ise eski eşiyle tesadüfen karşılaştıklarını, onu nasıl yaraladığını hatırlamadığını ve öldürme gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.

Tanık T.Y. ise kadının engellemeye çalışmasına karşın Alkan'ın onu bıçaklamaya devam ettiğini söyledi.

Tanık ifadelerinin ardından duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olayın geçmişi

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma Tüfenkçi (39), 22 Eylül 2019'da iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski eşi Günay Alkan'ın (43) bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Kadın İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, tutuklanan Alkan hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yangında evsiz kalan aileye Büyükşehir’den yardım eli

Yangında evsiz kalan aileye Büyükşehir’den yardım eli

Banka sırasını kaybettiler, sosyal mesafeyi unuttular

Banka sırasını kaybettiler, sosyal mesafeyi unuttular

Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda cuma namazı kılındı

Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda cuma namazı kılındı

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

İzmir Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:39
Yatsı
22:19

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.