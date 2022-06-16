Tire'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçenin yüksek kesimlerindeki Çeriközü Mahallesi'nde yaklaşık 25 dakika süren dolu yağışı görüldü.

Dolu yağışı mahalledeki bazı tarım alanlarına ve incir bahçelerine zarar verdi.

Yağış nedeniyle mahalleye giden kara yolunda toprak kayması oluştu, bir dere taştı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken karayolları ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Öte yandan, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yarın bölgede hasar tespit çalışmaları yapacaklarını söyledi.



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