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Tire’de otomobil devrildi: 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı

16.06.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Tire’de otomobil devrildi: 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, dün öğle saatlerinde Tire ilçesi Yeniçiflik Mahallesi’nde meydana geldi. Burcu D., idaresindeki 35 AJA 002 plakalı otomobil, Tire - Torbalı kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Burcu D., yolcu konumunda bulunan Hüseyin D. (1), Defne Y. (1), Derin Y. (1), Deren D. (3), Raziye P. (73), Tamay E. (41), Tülay D. (66) ve Nuriye Y. (61) yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 4’ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Derin Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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