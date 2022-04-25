Tirilye'deki Taş Mektep'te Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ adına sergi alanı hazırlanacak

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı turistik Tirilye Mahallesi'ndeki 113 yıllık Taş Mektep'te, 108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın isminin verildiği, kendisinin kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı bulunacak.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 34 yıl kullanım dışı kaldıktan sonra restorasyonu tamamlanan Tirilye Taş Mektep'in bir bölümüne, Muazzez İlmiye Çığ'ın adı verilecek.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Taş Mektep Akademi Projesi" kapsamında, binada atölye ve eğitim odaları, kütüphane, sergi salonu ve etkinlik alanı yer alacak.

Taş Mektep Akademi'nin bir bölümüne, Çığ'ın ismi verilecek ve ona ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı hazırlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Taş Mektep'in eğitim işlevini sürdürecek bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Mudanya'nın simge yapılarından Taş Mektep'in bir bölümünün Bursa ve Türkiye'nin önemli isimlerinden Muazzez İlmiye Çığ'ın isminin verilecek olmasından mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- Taş Mektep

Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan mahallenin simge yapılarından Taş Mektep, Tirilye'de doğan ve Yunanistan'da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Türkiye'ye dönen Chirisostomos tarafından 1909'da yaptırıldı.

Dönemin Batı mimarisini yansıtan neoklasik tarzda bir yapı olan bina, Tirilye'de Rum nüfusun iyice azalması nedeniyle 1924'te yetim ve öksüz çocukların eğitimi için tahsis edildi. İlkokul ve ortaokul olarak 1986'ya kadar işlevini sürdüren Taş Mektep, 1988'de boşaltıldı.

Tarihi yapıda Mudanya Belediyesince başlatılan restorasyon tamamlandı. Kent müzesi ve akademi niteliğiyle hizmet verecek Taş Mektep'in, okul olarak hizmet sunulduğu dönemdeki eğitim işlevini sürdürmesi için başlatılan çalışmaların ardından bu yaz hizmete açılması planlanıyor.

