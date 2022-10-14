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  4. TİSK ve TÜRK-İŞ, Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsünü düzenledi

TİSK ve TÜRK-İŞ, Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsünü düzenledi

14.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortak açıklamadan: - "Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde kayıt dışı istihdamın olamayacağı gerçeğinden hareketle, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmelerin desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız"

TİSK ve TÜRK-İŞ tarafından Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsü "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" konusunda düzenlendi.

TİSK ve TÜRK-İş'in ortak açıklamasında, çalışma hayatında dijital dönüşüm ihtiyacına ek, yeşil mutabakat gibi somut yükümlülükler ile önemi giderek artan "yeşil dönüşüm" ve "ikiz dönüşüm" kavramlarının önemsendiği belirtildi.

Sektörleri bu dönüşüme hazırlamak için teknoloji, çevre ve toplum odaklı bütünsel stratejilere ve uygulamalara gereksinim duyulduğuna işaret edilen açıklamada, sektörlere özel sürdürülebilirlik yol haritalarının çıkarılmasının, gerekli dönüşüm aksiyonlarının kamu ile özel sektörün iş birliği içinde uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, öncü konumda yer alacak işletmelerin desteklenmesi ve özendirilmesinin ortak beklenti olduğu ifade edildi.

Çalışma hayatının sürdürülebilirliğinde en önemli gösterge olan iş gücünün sürekliliğinin ortak sorumluluklar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasında istihdamlarını arttıracak programların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmak için sağlanan desteklerin kolaylaştırılmasının ve artırılmasının, mevcut iş gücünün dönüşümü için aracılık eden kurumların desteklenmesinin ortak beklenti olduğu kaydedilen açıklamada, kayıt dışı sorununa yönelik bütüncül ve kapsamlı bir çözüm stratejisi ile yaklaşılmasının çalışma hayatına büyük katkı sunacağı aktarıldı.

Ortak açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerinde kayıt dışı istihdamın olamayacağı gerçeğinden hareketle, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmelerin desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu işletmeleri ayrıştıracak 'Beyaz Bayrak' uygulamasının özendirici somut destekler içerecek şekilde hayata geçirilmesi, bu sene de ortak beklentimizdir. Yaptığımız tüm çalışmalarda katkılarını ve desteğini bizlere sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin liderliğindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve tüm kurumlarına teşekkürü bir borç biliriz."

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