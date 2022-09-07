TİSK'in "Ortak Yarınlar Ödülleri" için başvurular başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı"na başvurular başladı.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Sürdürülebilirlik" olarak belirlenen programla kurumların sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği iyi uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması ve bu bilincin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği programa başvurular 16 Ekim'de sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından teknik jüri değerlendirmesi yapılacak. 11-20 Kasım tarihlerinde ise finalist projeler halk ve jüri oylamasına sunulacak.

Tüm değerlendirme süreci sonrasında 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.

Bu yıl "Birlikte Mümkün" "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" "Dijitalleşme" "Yeşil Dönüşüm" "İşimizin Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorilerinde ödüller verilecek.

Katılımcı kurumlar, başvuru esnasında Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeşile Ortak Ol" kampanyasına da fidan bağışı yapabilecek.

