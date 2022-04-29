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Tivibu mayısta "zengin içerikler" sunacak

29.04.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu, Ramazan Bayramı'na özel olarak platformda yer alan tüm kanalları 9 Mayıs tarihine kadar tüm abonelere açacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, dijital televizyon platformu Tivibu mayıs ayında birbirinden özel içerikleri "Anneler Günü" klasöründe izleyicilerin beğenisine sunacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Ramazan Bayramı'na özel olarak platformda yer alan tüm kanalları 9 Mayıs tarihine kadar tüm abonelere açacak.

4-18 Mayıs'ta ise "Anneler Günü Klasörü’nde yer alan "Anneler Günü" temalı filmler Tivibu Sinema Paketi izleyicileriyle buluşacak.

Tivibu Anneler Günü Klasörü'nde abonelerin beğenisine sunulan Babylon Sisters, İtalya’da yaşayan göçmen birkaç kadının ailelerinin kaderini kurtarmaya çalışmasını ve kardeşlik hikayesini konu alıyor. Ayrıca kızını geride bırakarak gideceği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl sürecek bir göreve hazırlanan kadın astronotun hayatını anlatan Proxima, yeni doğacak bir bebeği evlat edinmenin mutluluğunu yaşayan genç kadının öyküsünü içeren A Sort of Family’ gibi başarılı yapımlar da Anneler Günü klasöründe yer alacak.

- Ödül alan filmler izleyicilerle buluşuyor

Tivibu sinema paketi abonelerinin izleyebildiği Ödüllü Filmler Klasörü’nde; Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, Tulipani, Lara gibi başarılı filmler yer alacak.

Klasörde aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde ödül almış filmler de mevcut. Dheepan, I, Daniel Blake Osamu ve Shoplifters, Cold War gibi ödüllü yapımlar da Tivibu abonelerine sunuluyor.

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