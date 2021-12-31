Tivibu’da 2021 animasyonların yılı oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da Seç İzle klasöründe 2021’in şampiyonu Örümcek Adam: Örümcek Evreninde adlı animasyon olurken, ilk 10’da 6 animasyon filmi yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, 2021’de de Seç İzle ve Kirala İzle klasörlerinde yüzlerce yerli ve yabancı popüler içeriği izleyiciyle buluşturmaya devam etti. Yıl boyunca sinema filmleri, belgeseller, diziler ve çocuk içerikleri arasında Tivibu’nun en çok izlenenleri belli oldu.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da Seç İzle klasörünün yıl boyu en çok izlenen türü, yüzde 42 ile çocuk içerikleri oldu. Listenin ikinci sırasında, yüzde 38 izlenme ile filmler, üçüncü sırada ise yüzde 17 ile diziler yer aldı.

- Aksiyon ve eğlence, listeye ağırlığını koydu

Seç İzle klasöründe 2021, animasyonların yılı oldu. Aksiyon dolu animasyon filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, yılın en popüler yapımı oldu. Onu, Oyuncak Hikayesi 4 ve Emoji Filmi adlı animasyonlar takip etti. Bilimkurgu efsanesi Avatar da listenin dördüncü sırasında yer buldu. Seç İzle’de en çok izlenen diğer yapımlar şöyle sıralandı: 7. Koğuştaki Mucize, Lego Filmi, Jumanji: Yeni Seviye, Hababam Sınıfı Yeniden, Yenilmezler: Son Oyun, Kirpi Sonic, Lego Filmi 2, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin. Seç İzle klasöründe en çok, yüzde 27 ile aksiyon-macera, yüzde 21 ile animasyon türündeki yapımlar izlendi.

- Zirvede Sünger Bob var

Tivibu’nun 2021 listelerine göre; Seç İzle’nin büyük ilgi gören çocuk içerikleri arasında ilk sırada Sünger Bob Kare Pantolon yer aldı. 1999’da ilk bölümü yayınlandığından bu yana çocukların vazgeçilmez favorisi olan Sünger Bob, bölüm başı en yüksek izlenmeyi elde etti. Onu sevilen çizgi film Köpecik Pit Ekibi ile Blaze ve Yol Canavarları takip etti.

Tivibu’da Kirala İzle klasörünün en popüler yapımı ünlü komedi serisinin son filmi Recep İvedik 6 oldu. Listede 2021 yapımı Zack Snyder’ın Adalet Birliği ikinci, Karlar Ülkesi’nin I ve II. filmleri üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı. Recep İvedik 5 de ilk 5’te kendine yer buldu.

- Yeni yılda iddialı filmler Seç İzle ve Kirala İzle’de

Ocak ayında Seç İzle klasöründe; Ben Affleck’in başrolünü oynadığı Dönüş Yolu, müzisyen Jeremy Camp’in hayatını konu alan Aşka İnanıyorum ve 2019 yapımı aksiyon-animasyon filmi Süper Ajanlar izleyiciyle buluşacak. Godzilla ve King Kong’u beyaz perdede karşı karşıya getiren, 2021 yapımı Godzilla Kong’a Karşı ile unutulmaz çizgi karakterler Tom ve Jerry’nin aynı adı taşıyan sinema filmi de Seç İzle’de ayın öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

Kirala İzle klasöründe ise ocak ayında; Margot Robbie’nin bir kez daha Harley Quinn’i canlandırdığı The Suicide Squad: İntihar Timi, Gerçek Kahraman, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, Zihin Gezgini ve çizgi film Köpecik Pit Ekibi’nin sinema uyarlaması PAW Patrol Filmi izlenebilecek.

- Habitat TV’nin özel yapımları 2022 itibariyle yalnızca Tivibu’da

Coşkun Aral’ın kurucuları arasında yer aldığı gezi, kültür-sanat, belgesel ve yaşam kanalı Habitat, uydu yayınını sonlandırarak 2022 yılından itibaren yalnızca Tivibu’da yer alacak. Habitat, yeni yılda da Türk belgeselciliğinin özgün içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Dört ülkede çekilen ve mültecilerin yaşam hikayesini konu alan Hayat Yeniden, Malazgirt Savaşı Belgeseli, 2021’de Avrupa Yılın Müzesi ödülünü kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin öyküsü ve Hair Müzikali özel yapımı Habitat’ta izleyiciyle buluşacak.

Habitat’ın yepyeni içeriklerinden; Coşkun Aral imzalı belgesel serisi Anadolu Mirası, İris Cıngı’nın farklı kültürlerin tatlılarını keşfettiği Bir Tatlı Dünya Turu ve dağcıların zorlu tırmanış hikayelerini ekrana getiren Zirveye Dokun, yeni yılda yayında olacak. Sevilen programlar Su Yücel’le Su Gibi, Konuşan Tarih, Portfolyo ve Kipatlı Günler ise yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

