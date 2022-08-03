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Tivibu’dan dopdolu ağustos ayı içerikleri

03.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu’dan dopdolu ağustos ayı içerikleri

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında dopdolu içerikleri seyircisiyle buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, geniş içerik yelpazesine sahip platformda, bu ay belgesellerin yanı sıra Tivibu Dizi Klasörü ve Tivibu Dizi/Belgesel Klasörü’nde yer alan dönem yapımları izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında da birbirinden özel içerikleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Tivibu Dizi Klasörü’nde “The Spanish Princess”, “The White Princess”, “The White Queen” ve “Sandition”ı eklerken “Babylon Berlin”, “X Company” ve “Dead Still” gibi adından çokça söz ettiren yapımları izleyicilerine sunuyor.

- Ünlü tarihi seriler Tivibu’da

“The White Princess”, “The Spanish Princess” ve “The White Queen” üçlemesi İngiliz kraliyetinin en tartışmalı dönemini sergiliyor. Serinin son yapımı olan “The Spanish Princess” ise İspanya Prensesi Catherine of Aragon’un hikayesini anlatıyor. Seri, henüz küçük yaşlarda İngiltere prensi Arthur ile evleneceği kesinleşen prensesin serüvenini konu alıyor.

Tivibu Dizi/Belgesel Klasörü’nde ise izleyiciler, 2020 yılında Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşanan ilk davayı gözler önüne seren ve büyük ilgiyle takip edilen “Johnny vs Amber”ı tüm gerçekliğiyle izleyebiliyor. Aynı zamanda, son dönemde hakkında çekilen House of Gucci filmiyle yeniden popüler olan “Lady Gucci'nin Hikayesi”, uzay araştırmalarıyla milyarlarca doların nasıl riske atıldığını gözler önüne seren “Space Titans: Musk, Bezos, Branson”, çoklu doku sertleşmesi hastalığına yakalanan bir hastanın mücadelesini konu alan “Introducing, Selma Blair”, “GameStop: The Wall Street Hijack” gibi birbirinden heyecanlı Discovery+ orijinal yapım içerikler, ağustos ayında Tivibu Dizi/Belgesel klasörüyle belgeselseverlerin karşısına çıkıyor.

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