YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tivibu'dan temmuzda gala şöleni

Tivibu'dan temmuzda gala şöleni

01.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu'dan temmuzda gala şöleni

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, temmuz ayında fantastikten bilim kurguya, gerilimden müzikale farklı türlerdeki en yeni vizyon filmlerini seyircilerle buluşturuyor.

Kemal Sunal’ın vefatının 21. yıl dönümünde Tivibu, 3 Temmuz'dan itibaren sanatçının filmlerini "Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin/Kemal Sunal Filmleri" klasöründe ekranlara getiriyor. Ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı filmler de temmuzda Tivibu'nun içerikleri arasında öne çıkıyor.

Yeni vizyon filmlerinden Godzilla ve Kong'un savaşını beyaz perdeye taşıyan, bu yılın beklenen filmi "Godzilla vs. Kong", aynı isimli efsane video serisine dayanan "Mortal Kombat" ve yeni tehlikelerle karşı karşıya olan Wonder Woman'ın maceralarını konu edinen "Wonder Woman 1984" gibi yapımlar, fantastik filmseverlere hitap ediyor.

Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan "Tepelerde", başrollerinde Angelina Jolie ve Nicholas Hoult'un rol aldığı gerilim filmi "Ölmemi İsteyenler" ve animasyon klasiği "Tom ve Jerry" de vizyon yapımları arasında bulunuyor.

Tivibu temmuz içeriklerinde, sanatçının anısına saygı duruşu için hazırlanan ve aralarında "Kapıcılar Kralı”, “Korkusuz Korkak”, “Köşeyi Dönen Adam”, “Atla Gel Şaban” gibi Yeşilçam klasiklerinin bulunduğu 20 filmlik Kemal Sunal seçkisi de öne çıkıyor.

Tivibu’nun Sinema TV kanalında Kırmızı Halı Kuşağı'nda ve Sinema 1001’de Kült Filmler Kuşağı’nda ay boyunca “Kara Şövalye”, “Kara Şövalye Yükseliyor”, “Batman Başlıyor”, “Tenet” ve “Yıldızlararası” filmlerinin de aralarında olduğu 8 Christopher Nolan filmi de izleyiciyle buluşuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
Başkan Rıza Akpolat'tan Altan Öymen'e sürpriz doğum günü kutlamasıBaşkan Rıza Akpolat'tan Altan Öymen'e sürpriz doğum günü kutlaması

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.