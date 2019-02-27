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Tjaronn Chery: Beşiktaş'ı yenebiliriz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 23 maçta attığı 7 golle takımın en golcü ismi olan Tjaronn Chery, "Beşiktaş maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce Fenerbahçe'yi 2 kere mağlup ettik" dedi.

Tjaronn Chery: Beşiktaş'ı yenebiliriz

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı 10 numarası Tjaronn Chery, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile iç sahada karşılaşacakları içn şansı olduklarını belirten Chery, "Beşiktaş maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta Göztepe'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımıza mesajım; maça mutlaka gelmeleri ve bizi desteklemeleri yönünde. Maç boyunca iyi desteklemeleri gerekiyor. Bu takım için mükemmel olur" diye konuştu.

Sezon sonuna Kayserispor'da kalıp kalmayacağı ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Kayseri’de mutluyum ama şuan kalmakla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü sezon bittikten sonra Çin kulübüyle 6 aylık kontratım olacak. Eğer anlaşırlarsa neden olmasın" şeklinde konuştu.

Kayseri mutfağı hakkında gelen soru üzerine Tjaronn Chery, "Kayseri'nin yemekleri gerçekten güzel. Mantı çok lezzetli, et yemeklerinin her türlüsünü seviyorum, ayrıca sucuk çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye alışma sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatan Chery, "Benim için çok kolay oldu. Çünkü daha önce Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğluyla tanışıyordum. Onlar bana sürekli yol gösterdi, adaptasyon sürecim hızlandı. Stadyumdaki ilk hislerim çok güzeldi. Her oynadığımız maçta taraftarlar bize ayrı bir güç veriyor. Onlara teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

"ROL MODELİM RONALDİNHO"

Brezilya'nın efsane 10 numarası Ronaldinho'yu kendisine örnek aldığını söyleyen Chery, "Rol modelim Ronaldinho. Futbol oynarken gerçekten tadını çıkarıyordu. Aynı zamanda Wesley Sneijder'i de çok beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu" diye yanıt verdi.

Hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen Tjaronn Chery, gol hedefi ile ilgili gelen soruya ise, şu şekilde yanıt verdi: "Şuan 7 golüm var, sorduğunuz için cevaplıyorum. Normalde bir gol hedefim yok ama sezon sonu 10 golden fazla atmış olmayı isterim." dedi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Tjaronn Chery

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