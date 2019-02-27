Tjaronn Chery: Beşiktaş'ı yenebiliriz

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı 10 numarası Tjaronn Chery, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile iç sahada karşılaşacakları içn şansı olduklarını belirten Chery, "Beşiktaş maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta Göztepe'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımıza mesajım; maça mutlaka gelmeleri ve bizi desteklemeleri yönünde. Maç boyunca iyi desteklemeleri gerekiyor. Bu takım için mükemmel olur" diye konuştu.

Sezon sonuna Kayserispor'da kalıp kalmayacağı ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Kayseri’de mutluyum ama şuan kalmakla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü sezon bittikten sonra Çin kulübüyle 6 aylık kontratım olacak. Eğer anlaşırlarsa neden olmasın" şeklinde konuştu.

Kayseri mutfağı hakkında gelen soru üzerine Tjaronn Chery, "Kayseri'nin yemekleri gerçekten güzel. Mantı çok lezzetli, et yemeklerinin her türlüsünü seviyorum, ayrıca sucuk çok güzel" ifadelerini kullandı.