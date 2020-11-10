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TKBL Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

ANKARA HABERLERİ  | 10.11.2020 23:23 | Son Güncelleme

TKBL Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda üç gün süren grup maçları sonucunda Antalya 07 Basketbol, BOTAŞ Gelişim, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çeşme Basketbol, Edremit Belediyesi Gürespor, Emlak Konut, ICC Yatırım Sakarya Yükseliş ve Yalova VİP çeyrek finale yükseldi.

Kupada grup maçlarının son gününde alınan sonuçlar ve 12 Kasım Perşembe günü oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Çeşme Basketbol-Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji: 86-75

Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 57-65

İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor: 67-82

Global Connect Travel Düzce-BOTAŞ Gelişim: 74-77

Yalova VİP-Emlak Konut: 51-58

Edremit Belediyesi Gürespor-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş: 84-77

- Çeyrek final maçlarının programı

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP

15.15 BOTAŞ Gelişim-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş

17.30 Emlak Konut-Çeşme Basketbol

19.45 Edremit Belediyesi Gürespor-Antalya 07 Basketbol

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