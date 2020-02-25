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TKDK’dan Amasya’ya 16,5 milyonluk yatırım

AMASYA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü tarafından 8.

TKDK’dan Amasya’ya 16,5 milyonluk yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü tarafından 8. çağrı döneminde 7 projenin 16,5 milyonluk yatırımı ihtiva ettiğini açıklandı.
TKDK üzerinden IPARD programı kapsamında kırsal kalkınmaya sağlanan destekler devam ediyor. Proje desteklerin temel amacı Avrupa Birliği Standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak. TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, IPARD-II destekleri 8’inci başvuru çağrısında alınan projelere yönelik değerlendirmede bulundu. Dikici, TKDK Amasya İl Koordinatörlüğü tarafından 8. çağrı döneminde 7 proje aldıklarını ve bu projelerin 16,5 milyonluk yatırımı ihtiva ettiğini açıkladı.
İşleme ve pazarlama tedbiri kapsamında alınan 7 projenin süt işleme, kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesislerine yönelik olduğunu açıklayan Dikici, alınan projelerin değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek aksi bir durum olmadığı takdirde projelerle sözleşme imzalayacaklarını kaydetti. Kurum olarak, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildiren Dikici, “Bölgemizde hatırı sayılır bir hayvan varlığı var etin ve sütün işlenerek katma değer ortaya çıkarılması hem üreticimize katkı sağlıyor hem de firmalarımızın istihdam yaratmasına olanak tanıyor” dedi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yapmış olduğu desteklerle hem hibe imkanı hem de vergi muafiyeti sağlıyor. Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleri kapsamında, Amasya’da son 8 yılda 459 projeye 66 milyon TL hibe sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 160 milyon TL yatırım yapılarak istihdama ve ekonomiye önemli katkıda bulunuldu.

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