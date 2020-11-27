YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.11.2020 08:26 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.Erzincan İl Tarım Müdürü Murat Şahin ile birlik ve kooperatif başkanlarıyla buluşan TMO Genel Müdürü Güldal, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.Erzincan tarım sektörünün şehrin ekonomisinde lokomotif görevi gördüğünü söyleyen Genel Müdür Ahmet Güldal, sektörün sorunlarının çözümü yönünde çaba sarf ettiklerini kaydetti.

TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Erzincan İl Tarım Müdürü Murat Şahin ile birlik ve kooperatif başkanlarıyla buluşan TMO Genel Müdürü Güldal, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.
Erzincan tarım sektörünün şehrin ekonomisinde lokomotif görevi gördüğünü söyleyen Genel Müdür Ahmet Güldal, sektörün sorunlarının çözümü yönünde çaba sarf ettiklerini kaydetti. Sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Güldal, Ankara’da sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan’da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:15
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:29

Erzincan Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.