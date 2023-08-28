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TMO Giresun'da fındık alımlarına başladı

28.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 ürünü fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, bugün itibarıyla merkez ve Tirebolu ilçesinde fındık alımlarını başlattı.

Bulancak, Dereli, Güce, Espiye ve Görele ilçelerinde ise üreticiler, 4 Eylül itibarıyla fındıklarını TMO'ya teslim edebilecek.

Fındığını ofise satmak isteyen üreticiler, TMO'nun Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kiraladığı depo önünde sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu.

Piraziz ilçesine bağlı Nefsipiraziz köyünden gelen Mehmet Aydemir, AA muhabirine, önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da ürününü TMO'ya teslim ettiğini söyledi.

Ürününü TMO'da değerlendirdiğini belirten Aydemir, "900 kilogram ürün teslim ettim. Şu anda piyasaya göre daha iyi fiyatı var TMO'nun. Devletin desteğine güveniyoruz." dedi.

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