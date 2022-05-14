TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Ortak Akıl Toplantısı Bolu'da yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, üretim alanlarını, boş bir tarla, boş bir bahçe, boş bir ağıl kalmayıncaya kadar artırmak istediklerini söyledi.

Çalışmalarını Ankara Sanayi Odasının (ASO) koordinatörlüğünde sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) "Ortak Akıl Toplantısı" Bolu'da gerçekleştirildi.

Tiryaki, toplantının açılışında yaptığı konuşmada üretimin önemine işaret ederek, "2023'ten sonra başlayacak Cumhuriyetin ikinci 100 yılında da yeni tarımsal politikalarla yolumuza devam etmeyi arzuluyoruz. Yerli ve yerinde bir üretime yer vereceğiz ve bunu öne çıkaracağız. Yani ithalat yoluyla tedarik etmeye çalıştığımız, bulunurluğunu sağladığımız ürünleri de ülkemizin tarımsal alt ve üstyapısını kullanarak üretmeyi sağlayacağız." dedi.

Türkiye'de 3 milyon hektarın üzerinde işlenmeyen boş alan olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "3 milyon hektar daha eklenerek 26 milyon hektarlık tarım arazilerinden maksimum şekilde faydalanmayı arzuluyoruz. Üretim alanlarımızı, boş bir tarla, boş bir bahçe, boş bir ağıl kalmayıncaya dek artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu dile getiren Tiryaki, şunları söyledi:

"Ekilmedik bir karış toprağımızın, dikilmedik tek bir fidanımızın olmasını arzu etmiyoruz. Mutlaka bu tarlaların, bağların ve bahçelerin işlenmesi, üretim faaliyetinde kullanılması, yine hayvansal üretimde de aynı faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacağız. Ekonomik olmayan, işletmecisine gelir sağlamayan hiçbir faaliyet sürdürülebilir değildir. Bunun bilincindeyiz. Üreticimizin ürettiği gerek bitkisel gerekse hayvansal ürünler noktasında onları mutlu edecek uygulamaları bu çerçevede hayata geçireceğiz. Eli öpülesi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman olduğu gibi daha güçlü şekilde yanlarında yer alacağız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

Tiryaki, kurucusu kadın veya ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 137 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu belirterek, bu alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

- "Sanayiciler olarak topyekun bir mücadelenin içine girmek zorundayız"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de "sınırda karbon düzenlemesine" değinerek, "Sınırda karbon düzenlemesinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye ön sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle ülkemiz sanayicileri olarak topyekun bir mücadelenin içine girmek zorundayız. Çok hızlı hareket edersek bunu avantaja çevirebileceğimize de inanıyorum." dedi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ülkenin geleceğinin üretmekten geçtiğini, geleceği üretme noktasında her sektörün değerli olduğunu belirterek, salgın döneminde her sektöre sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, tarım politikaları konusunda geleceğe yönelik vizyon oluşturmak üzere birlikte olduklarını, toplantıda tarım alanına ilişkin çözümler üretileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından ASO Ekonomi Müşaviri Prof. Dr. Murat Çetinkaya tarafından "Bozulan Enflasyon Eğilimleri ve Gıda Arz Güvenliği" konulu sunum yapıldı.

Daha sonra TOBB KGK Başkan Yardımcısı Günseli Özen moderatörlüğünde "Güvenli Tarımda Mevcut Durum ve Gelecek Planları" konulu oturum gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, akademisyenler ve KGK üyeleri katıldı.

