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TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini değerlendirdi:

KONYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

"Küresel ticarette en büyük pay sahibi ülke olan Çin'in dış ticaretindeki yavaşlama, Türkiye'nin 2020 yılı ihracatındaki artışa katkı sağlayacaktır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Çin'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi için oluşturduğu tehdidin, Türkiye için yeni imkanlara dönüşebileceğini kaydetti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de 2 binin üzerinde ölüme neden olan Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Salgının orta vadede tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini dile getiren Öztürk, bunun Çin ekonomisinde neden olduğu kayıplara dikkati çekti.

Çin'in yüzde 13,45 ile küresel ticarette en büyük paya sahip olduğuna işaret eden Öztürk, şu tespitlerde bulundu:

"Çin'in dış ticaretinde yavaşlama hissedilmeye başladı. Ülkemizin, otomotiv yan sanayi, mobilya, deri ürünleri, ayakkabı, tekstil, gıda, elektronik, makine, demir-çelik gibi sektörlerde yapılan ihracatlarda bir hareketlenme söz konusu. Sektör temsilcileri de yurt dışından siparişlerin artması ile üretim kapasitelerini artırmayı düşünmektedir. Çin'de görülen salgın, küresel ekonomi için tehdit oluştururken, bunun Türkiye için yeni imkanlara dönüşebileceğini düşünüyoruz. Uluslararası ticari alım heyetleri bu süreçte alternatif olarak Türkiye'yi değerlendireceklerdir. Çin'deki salgının etkisiyle küresel talep belirli ölçüde Türkiye'ye kayacaktır. Küresel ticarette en büyük pay sahibi ülke olan Çin'in dış ticaretindeki yavaşlama Türkiye’nin 2020 yılı ihracatının artışına katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bu süreçte daha fazla çalışarak bu avantajı değerlendirmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret İhracat koronavirüs Selçuk Öztürk TOBB

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