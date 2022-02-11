TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz biz. Zira geçmişte Türk özel sektörü olarak bunu başarıyla gösterdik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Fatsa Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni'nde, Fatsa'da verilen hizmetin, Londra, Paris ve Berlin ticaret sanayi odaları ve borsalarının verdiği hizmetle aynı standartta olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile imzaladıkları protokol kapsamında, oda ve borsa başkanlarının da talebiyle TOBB olarak Fatsa'da okul yaptıracaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, okulun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide sıkıntılar bulunduğunu dile getirerek, "Ekonomide zaten hiçbir zaman düzgünlük olmaz. İş hayatında öyle bir şey, pembe dünya yok, rahatlık yok. Her zaman inişler çıkışlar olur." diye konuştu.

Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahip olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Zira geçmişte Türk özel sektörü olarak bunu başarıyla gösterdik. Bizim devletten tek isteğimiz var, dünyada rakiplerimizle eşit şartlarda bizi ringe çıkarsınlar. Biz, bir türlü hallederiz. Geçmişte bunu nasıl yaptıysak, yarın da bunu yaparız. Benim rakibim hangi şartlarla üretiyorsa, şartları ne ise istihdamdan üretime, ihracata kadar, finansmandan ulaşıma kadar aynı şartları sağlasınlar, gerisini Türk halkı müteşebbis insanlarıyla beraber bunları halleder. Benim sizden son olarak ricam şu değerli kardeşlerim, ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı bu. Kardeşini etnik kökeninden, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı sakın ha sakın ötekileştirmeyin."

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi'nin de katıldığı tören, istihdama katkı sağlayanlara ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

